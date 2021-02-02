Коронавірус у світі: Японія продовжує надзвичайний стан, Австрія планує послабити карантин

Уряд Японії ухвалив подовження дії надзвичайного стану в Токіо та інших регіонів ще на місяць, повідомляють міжнародні медіа 2 лютого.

Таке рішення японська влада ухвалила на тлі зниження кількості хворих, за якого лікарні досі перенавантажені.

«Кількість інфікованих знижується. Ми маємо продовжувати тренд та знижувати кількість госпіталізованих і людей із важким перебігом хвороби», – заявив прем’єр-міністр Японії Йосіхіде Суґа.

Очікується, що Японія почне вакцинацію наприкінці лютого – пізніше за більшість країн із розвинутою економікою.

Читайте також: Україна отримає загалом 8 мільйонів доз вакцини за програмою COVAX – Степанов

Відповідальний за вакцинацію міністр Таро Коно повідомив журналістам, що кампанія щеплення може бути відкладена, через нещодавнє рішення Європейського Союзу щодо обмеження експорту вакцин. Він не уточнив, скільки може тривати затримка.

За час пандемії від коронавірусної хвороби в Японії померли 5 922 людини з понад 393 тисяч тих, хто захворів.

Тим часом Австрія, в якій зареєстровано понад 415,5 тисяч випадків захворювання, оголосила 1 лютого про плани 8 лютого послабити карантинні обмеження.

Хоча рівень захворюваності в цій країні вдвічі перевищує цілі уряду, влада країни заявляє, що також бере до уваги психологічний та економічний вплив карантину.

Австрія наразі перебуває в третьому локдауні, який почався 26 грудня. Нечисленні винятки стосуються лижних курортів, які залишалися відкритими для місцевих жителів навіть під час спалахів COVID-19.

Читайте також: Вакцина Novavax показала 89% ефективності в Сполученому Королівстві

За новими правилами, школярі, які здали тест, можуть бути допущені до відвідування занять, решта мають брати в них участь онлайн. Музеї, крамниці та зоопарки також зможуть відновити роботу, але відвідувачі і працівники повинні носити медичні маски.

Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що з епідеміологічної точки зору карантин обґрунтований, але вказав на інші чинники.

«Ми знаємо, що є діти, яким треба ходити до школи, є необхідність робити все, аби стримувати безробіття на якомога нижчому рівні, і, звісно, є соціальний та психологічний аспекти, які також варто брати до уваги», – сказав він.

Він додав, що його країна також значно посилить контроль за кордоном, аби запобігти прибуттю носіїв нового штаму коронавірусу, який вважається більш заразним. Його вперше виявили у Великій Британії, Південній Африці та Бразилії.

За даними Університету Джонса Гопкінса, в світі зареєстрували понад 103,45 випадків захворювання на COVID-19, більше ніж 2,23 мільйона людей померли.