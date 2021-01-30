У США зробили обов’язковим носіння масок у всіх видах транспорту

Центри з контролю і профілактики захворювань США (CDC) оголосили про обов’язкове носіння захисних масок в усіх видах громадського транспорту. Про нове правило, що базується на указі президента Джо Байдена, виданому 21 січня, і покликане допомогти боротися з поширенням коронавірусного захворювання COVID-19, оголосили пізно ввечері 29 січня.

Розпорядження набуває чинності о 23:59 1 лютого (за київським часом це буде ранок 2 лютого).

Люди повинні будуть носити маску під час посадки, висадки і під час подорожі у будь-якому транспортному засобі до США чи в межах країни. Правило діятиме щодо пасажирів літаків, поїздів, метро, автобусів, таксі.

Згідно з розпорядженням, користувачі транспорту під час поїздки мають носити маску, що прикриває ніс і рот. Крім того, розпорядження стосується очікувальних зон, зокрема, аеропортів, залізничних платформ і станцій метро.

Це «захистить американців і дасть впевненість, що ми зможемо знову подорожувати безпечно навіть під час цієї пандемії», заявили у CDC.

Згідно з рішенням, відмова носити маску є порушенням федерального законодавства.

США перебувають на першому місці в світі за кількістю інфікованих та померлих від COVID-19 – число жертв інфекції перевищило 400 тисяч.

Ще в грудні Джо Байден заявляв, що після вступу на посаду попросить американців носити захисні маски протягом його перших 100 днів президентства.

Американські органи охорони здоров’я заявляють, що носіння маски забезпечує певний захист людині, яка її вдягає, і допомагає зменшити передачу вірусу від заражених людей.

Авіакомпанії, аеропорти і більшість громадського транспорту в країні вже вимагали носіння масок.

Крім того, згідно з даними Американської асоціації пенсіонерів, 37 штатів і столиця Вашингтон видали розпорядження про носіння масок у громадських місцях.

Рішення штатів різняться, але, як правило, вони вимагають, щоб люди носили маски в закритих громадських приміщеннях і на відкритому повітрі, коли не можуть тримати 2-метрову дистанцію від інших.