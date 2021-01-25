Байден та Макрон домовилися співпрацювати в питаннях змін клімату та завершення пандемії

Президент США Джо Байден та президент Франції Емманюель Макрон домовилися про співпрацю для боротьби зі змінами клімату та пандемією COVID-19, повідомив Білий дім.

Два лідери вперше з моменту інавгурації Байдена провели телефонну розмову. Вони обговорили їхню готовність «діяти разом задля миру на Близькому та Середньому Сході», зокрема працювати над «іранським ядерним питанням», повідомив офіс президента Франції.

20 січня Джо Байден склав присягу на посаді президента США. У перший день роботи президент розпорядився поновити участь країни в міжнародній Паризькій кліматичній угоді, що була підписана 2015 року.

Попередній президент США Дональд Трамп вивів державу з кліматичної угоди у 2017 році. Він заявив, що участь у міжнародних зусиллях проти змін клімату «відповідає економічним інтересам Америки».

Попередник Байдена більше підтримував галузі пов’язані з викопними видами палива і часто висміював відновлювані джерела енергії.

Паризьку угоду 2015 року підписали майже всі країни світу, зобов’язавшись зменшити викиди так званих парникових газів, щоб сповільнити підвищення середніх річних температур на планеті.