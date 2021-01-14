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14 січня 2021, Київ 21:51
Новини | Міжнародні

Цьогоріч світ стикнеться з «катастрофічним» підвищенням температури – ООН

Торік середня глобальна температура становила близько 14,9 градусів за Цельсієм

Організація Об’єднаних Націй заявляє, що минулий рік був одним із двох найспекотніших за всю історію спостережень за глобальними температурами. Всесвітня метеорологічна організація (установа ООН) у звіті 14 січня попередила, що цьогоріч світ стикнеться з «катастрофічним» підвищенням температури.

В організації вказують: десятиліття, що закінчилося в 2020 році, було найтеплішим з досі досліджуваних. 2020-й хіба що змагався із 2016 роком як найспекотніший. Як йдеться у звіті, торік середня глобальна температура становила близько 14,9 градусів за Цельсієм. Це приблизно на 1,2 градуса вище рівнів, зареєстрованих до індустріальної епохи, починаючи приблизно з 1850 року.

«Ми рухаємося до катастрофічного підвищення температури на 3-5 градусів за Цельсієм в цьому столітті», – сказав генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш.

У звіті, що охоплює, серед іншого, дані від космічного агентства США, також вказано, що погодні умови Ла-Ніньї, ймовірно, збережуться до середини 2021 року.

Паризька кліматична угода 2015 року, з якої вийшли США, зобов’язала учасників вжити заходів у спробі обмежити глобальне потепління на рівні нижче від 2 градусів за Цельсієм в порівнянні з доіндустріальною епохою.

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