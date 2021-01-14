Цьогоріч світ стикнеться з «катастрофічним» підвищенням температури – ООН

Організація Об’єднаних Націй заявляє, що минулий рік був одним із двох найспекотніших за всю історію спостережень за глобальними температурами. Всесвітня метеорологічна організація (установа ООН) у звіті 14 січня попередила, що цьогоріч світ стикнеться з «катастрофічним» підвищенням температури.

В організації вказують: десятиліття, що закінчилося в 2020 році, було найтеплішим з досі досліджуваних. 2020-й хіба що змагався із 2016 роком як найспекотніший. Як йдеться у звіті, торік середня глобальна температура становила близько 14,9 градусів за Цельсієм. Це приблизно на 1,2 градуса вище рівнів, зареєстрованих до індустріальної епохи, починаючи приблизно з 1850 року.

«Ми рухаємося до катастрофічного підвищення температури на 3-5 градусів за Цельсієм в цьому столітті», – сказав генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш.

У звіті, що охоплює, серед іншого, дані від космічного агентства США, також вказано, що погодні умови Ла-Ніньї, ймовірно, збережуться до середини 2021 року.

Паризька кліматична угода 2015 року, з якої вийшли США, зобов’язала учасників вжити заходів у спробі обмежити глобальне потепління на рівні нижче від 2 градусів за Цельсієм в порівнянні з доіндустріальною епохою.