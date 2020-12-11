Глобальні викиди вуглекислого газу скоротилися на 7% через пандемію – науковці

Група науковців, об’єднаних міжнародним проєктом Global Carbon Project, заявила, що глобальні викиди вуглекислого газу (CO2) впали на сім відсотків у 2020 році в порівнянні з роком раніше, через те, що значна частина світу зіткнулася з обмеженнями під час пандемії COVID-19.

В опублікованому 11 грудня дослідженні цьогорічні світові викиди в повітря оцінюють на рівні 34-х мільярдів метричних тонн парникових газів. Зниження викидів вуглекислого газу склало 12% у США і 11% в Європейському союзі. Тоді як лише на 1,7% скоротилися викиди в Китаї, який зміг перезавантажити свою економіку після першої хвилі вірусу на початку року.

Вчені кажуть, що загальне зниження викидів у всьому світі пов’язане переважно із тим, що люди залишаються вдома і менше подорожують автомобілями і літаками.

До пандемії рівень викидів ріс повільніше, аніж у попередні роки, кажуть дослідники, але, як очікується, викиди CO2 знову зростуть, як тільки пандемія закінчиться.

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Науковці покладають сподівання на те, що США і країни Європи все ж здійснять кроки зі скорочення викидів парникових газів з допомогою проєктів відновлення економіки з використанням зеленої енергетики.

Відповідно до Паризької кліматичної угоди 2015 року, країни погодилися скоротити викиди, щоб обмежити зростання глобальної температури до 1,5 градуса за Цельсієм у порівнянні з доіндустріальною епохою. Це, за словами науковців, могло б запобігти найгіршим наслідкам зміни клімату.