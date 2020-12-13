Україна посилить свою участь у глобальній боротьбі зі зміною клімату – Зеленський

Україна посилить свою участь у глобальній боротьбі зі зміною клімату. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на Міжнародному саміті кліматичних амбіцій (Climate Ambition Summit), який відбувся 12 грудня в онлайн-форматі, повідомляє Офіс президента.

«У своєму відеозверненні Володимир Зеленський розповів, що цьогоріч Україна особливо гостро відчула негативний вплив від зміни клімату: у низці регіонів тривала посуха знищила врожай, на сході країни сталися масштабні лісові пожежі, а на заході – руйнівні паводки», – повідомили в ОП.

За словами Зеленського, Україна послідовно дотримується взятих на себе зобов’язань щодо ефективної імплементації Цілей сталого розвитку – 2030 та міжнародних кліматичних угод.

«Готуючись до Конференції сторін Паризької угоди у Глазго, ми опрацьовуємо другий національно визначений внесок. На цій основі ми розглядаємо ціль з викидів парникових газів у 2030 році в усіх секторах економіки України в діапазоні від 36% до 42% у порівнянні з 1990 роком, тобто скорочення на 58-64%», – наводить слова Зеленського ОП.

Зазначається, що президент проінформував учасників саміту про те, що Україна «працює над удосконаленням механізмів державної фінансової підтримки кліматичної політики».

«Україна також прагне узгоджувати свою кліматичну політику та законодавство із Європейським зеленим курсом. Ми активізуємо співпрацю з ЄС у сферах енергоефективності, розвитку водневої енергетики та відновлюваних джерел енергії, справедливої трансформації вугільного сектору та розбудови національної системи торгівлі квотами на викиди парникових газів… Довгостроковою ціллю України є досягнення вуглецевої нейтральності. Докладатимемо зусилля, аби максимально скоротити час досягнення цієї цілі», – додав він.

Паризька кліматична угода, підписана в 2015 році, зобов’язала учасників вжити заходів у спробі обмежити підвищення глобальної температури в рамках 2 градусів за Цельсієм. Однак ООН попередила, що, за очікуваннями, температура Землі в цьому столітті зросте на понад 3 градуси.

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Ґутерріш 12 грудня заявив, що усі країни світу мають оголосити «надзвичайний стан клімату.