ООН: 2020-ий може стати одним із трьох найспекотніших років в історії

2020 рік може стати одним із трьох найспекотніших років в історії, повідомила 2 грудня Всесвітня метеорологічна організація ООН.

За даними експертів організації, 2011-2020 буде найспекотнішим десятиріччям в історії.

«Середня глобальна температура у 2020 році буде приблизно на 1,2 градуса вищою від доіндустріального рівня (1850-1900 роки). Є щонайменше один із п’яти шансів, що до 2024 року ця різниця перевищить 1,5 градуса», – сказав генеральний секретар Всесвітньої метеорологічної організації Петтері Таалас.

За його словами, урядам варто докладати більше зусиль у рамках Паризької угоди з клімату, щоб зменшити викиди парникових газів.

За даними ВМО, незважаючи на обмежувальні заходи, запроваджені через пандемію COVID-19, концентрація парникових газів в атмосфері цього року продовжувала зростати, а це призведе до подальшого підвищення температури у наступні десятиліття.