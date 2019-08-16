Липень 2019 року став найспекотнішим у світі за весь час спостережень – американське агентство

У липні 2019 року температура була найвищою за весь час спостережень у всьому світі, тобто від 1880 року, заявила Національна адміністрація дослідження океанів та атмосфери США (NOAA). Як ідеться в повідомленні агентства France-Presse, супутникові дані також показали, що обсяг льоду біля полюсів планети скоротився до найнижчих рівнів.

За даними NOAA, середня глобальна температура за місяць становила на 0,95 градуса за Цельсієм вище від середнього показника у 20-му столітті (15,8 градуса).

«Значна частина планети пережила небачену спеку в липні, коли температура зросла до нових висот у найспекотніший місяць, який будь-коли був зафіксований. Рекордне тепло також знизило арктичний та антарктичний морський лід до історичних мінімумів», – повідомила американська агенція.

У липні в Європі фіксувалися рекордні температурні показники, а в США майже 150 мільйонів людей намагалися сховатися від спеки на значних територіях – від рівнин Середнього Заходу до Атлантичного узбережжя, місцеві засоби інформації повідомили про щонайменше шість загиблих.

«Дев'ять із 10 найгарячіших липнів пережила планета з 2005 року, а за останні п’ять років – п’ять найгарячіших», – заявила NOAA, спираючись на дані метеостанцій, повідомлення з кораблів та метеорологічних буїв.

Водночас були й кілька регіонів із більш прохолодною середньою температурою, ніж зазвичай. Серед них – частини Скандинавії та Західної та Східної Росії, де температура була щонайменше на 1,5 градуса за Цельсієм нижчою за середню.

Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського в Києві також повідомила, що незвично холодна, як для середини літа, температура повітря другої декади липня виявилась нижчою за кліматичну норму на 1,9 градуса Цельсія. «За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньомісячна температура повітря липня склала +19,8°С і виявилась вищою за кліматичну норму лише на півградуса», – підсумували в обсерваторії.

Президент США Дональд Трамп у 2017 році оголосив про вихід країни з Паризької кліматичної угоди, яка прагне обмежити глобальне потепління на рівні, на два градуси за Цельсієм нижчому, ніж у доіндустріальну епоху. Водночас оцінка клімату, опублікована NOAA у листопаді 2018 року, показала, що зміна клімату «впливає на природне середовище, сільське господарство, виробництво та використання енергії, земельні та водні ресурси, транспорт, а також здоров'я та добробут людей у США».