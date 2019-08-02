Кліматологи: температура другої декади липня в Києві була нижчою за норму

Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомляє, що незвично холодна, як для середини літа, температура повітря другої декади липня виявилась нижчою за кліматичну норму на 1,9 градуса Цельсія, що викликало зниження температури води у Дніпрі в межах міста 17 липня нижче за +20,0°С.

«Найхолодніше було 11 липня, коли мінімальна температура повітря під ранок опустилась до +11,5°С, а найспекотніше було 1 липня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +33,0°С. За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньомісячна температура повітря липня склала +19,8°С і виявилась вищою за кліматичну норму лише на півградуса», – підсумували в обсерваторії.

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Прохолоднішим за нинішній липень був липень 2000 року, бо його температура на 0,2°С виявилась нижчою за кліматичну норму, кажуть метеорологи.

Раніше Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомила, що цьогорічний червень у Києві став найтеплішим із 1881 року.