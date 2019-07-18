Метеорологи зафіксували перший антирекорд літа у Києві

Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомляє, що зафіксувала перший температурний антирекорд цього літа в Києві.

«Завдяки тривалому зниженню температури повітря у Києві, яка з 9 липня є нижчою за кліматичну норму, у середу температура води у Дніпрі в межах Києва вперше після 27 травня стала нижчою за +20,0°С. За даними спостережень гідрологічної станції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 17 липня середньодобова температура води була +19,8°С і продовжує знижуватись», – йдеться в повідомленні.

Раніше в обсерваторії повідомляли, що цьогорічний червень у Києві став найтеплішим із 1881 року.