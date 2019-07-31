Зливи в Києві та зміни клімату: який зв’язок і що робити

Через зливу в Києві 29 липня виявилися підтопленими чотири вулиці, повідомляло комунальне підприємство «Київавтодор». Наслідки негоди протягом останнього тижня відчули і в регіонах. У Центральній геофізичній лабораторії Києва заспокоюють: про рекордні обсяги дощів не йдеться. Водночас експерти визнають, що характер опадів змінився, і це – один із проявів змін клімату, які мають як позитивні, так і негативні наслідки.

Сильні дощі в Києві вже традиційно супроводжуються світлинами у соцмережах, на яких люди креативно дають раду з водою, що затопила вулиці, і коментарями комунальників про ліквідацію наслідків.

Ще минулого року експерти з містобудування пояснювали «потопи» зокрема засміченою і недосконалою каналізацією, а столична влада, крім цього, вказувала на аномальні обсяги опадів.

У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, втім, аномалій в опадах не вбачають.

«Не треба з якоїсь однієї зливи робити якусь сенсацію, сенсації немає. Загалом по Києву такі речі відомі, і найбільше опадів випало за добу в 1902 році… 20 липня випало 103 міліметри. Поки що в нас більше 37 міліметрів в цьому році не випадало. Тому казати, що в нас щось таке відбувається дуже інтенсивне – це неправда», – каже директор обсерваторії Олександр Косовець.

Більше того, додає Косовець: зміни клімату мають позитивні наслідки зокрема для українського сільського господарства.

«Ви послухайте звіти аграріїв: у нас 70 мільйонів тонн вирощується щороку зернових. А чому вирощується? Бо погодні умови цьому сприяють».

Липень за час спостережень ЦГО, говорить її очільник, видався найтеплішим у 1936 році. Водночас червень 2019 року побив тепловий рекорд за останні 139 років.

Зливи зачепили не лише столицю: наприклад, через негоду 26 липня рятувальникам у Рівному довелося витягати з води затоплені автомобілі та відкачувати воду з підвалів житлових будинків, лікарень, пологового будинку та дитячих садків.

Сильні зливи є нормальним явищем для літа, а їхні обсяги останнім часом не б’ють рекордів – втім, їхня кількість дійсно зросла, пояснює заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

«Стає більше зливових дощів, дощі переважно зливові, розподіл їх дуже нерівномірний, як по території, так і в часі. В нас буває, що вже і у вересні погода ще літня утримується, і такі явища спостерігаються до кінця вересня, і в травні зарано починається літо», – каже вона.

Водночас перепади температури влітку (наприклад, згідно з прогнозом, найближчими днями по всій країні має стати прохолодніше) не є аномалією і цілком характерні для помірного клімату, додає Голеня.

Навіть якщо кожна окрема злива не є рекордною, характер опадів змінюється разом із кліматом, каже завідувачка лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометінституту, представниця України в Міжурядовій групі експертів з питань зміни клімату Світлана Краковська.

Кожна наступна декада тепліша за попередню

«Підвищення температури загальне, яке ми спостерігаємо вже декілька десятиліть поспіль – кожна наступна декада тепліша за попередню. Таким чином пришвидшується колообіг води в природі і тому кількість та інтенсивність таких злив виходить більша», – пояснює вона.

При цьому, додає Краковська, моніторинг опадів по всій території України ускладнений, адже радар із відповідною роздільною здатністю є лише в Києві.

За словами кліматологині, позитивний вплив потепління на врожай – вигода тимчасова, на відміну від довготермінових загроз. Адже сільське господарство потребує не тільки теплої зими та довгого теплого сезону, а й достатньої кількості води.

«Води, особливо в південних регіонах, буде ставати все менше, по-перше, через збільшення випаровування, тобто температура підвищується, більше випаровується, навіть якщо є опади, вони випаровуються, рослинність не встигає використовувати їх для росту... По-друге, якщо в нас ці зливи стають такими інтенсивними, це сприяє утворенню града великого розміру, від побиття градом страждає в тому числі й сільське господарство».

Інші негативні наслідки змін клімату, за словами науковиці, можливі наступні:

повені, зсуви ґрунту, селі у гірських місцевостях, підсилені внаслідок вирубки лісів

збільшення кількості смерчів

погіршення самопочуття людей переважно у північних регіонах, для яких незвична сильна спека

погіршення якості питної води, особливо на півдні, через збільшення кількості патогенних мікроорганізмів, які важко відфільтрувати

29 липня, за даними організації Global Footprint Network, настав День екологічного боргу – людство виснажило запаси ресурсів, які Земля може відновити протягом року. Цей день настав раніше, ніж 2018 року, коли він припав на 1 серпня.

Таким чином, щоб прогодувати все населення земної кулі, потрібно вже не 1,7 Землі, як зазначили екоактивісти торік, а 1,75.

Проект Overshoot Day оприлюднив низку рекомендацій, які мають знизити навантаження на екосистеми Землі, а відтак – вплив людської діяльності на зміни клімату.

Використання ресурсів, зазначає Світлана Краковська, має прямий вплив на зміни клімату, адже йдеться зокрема і про використання викопного палива, які, своєю чергою, генерують викиди парникових газів, що накопичуються в атмосфері.

«Це такі звички людей, і їх прагнення комфорту за рахунок використання більшої кількості всього насправді – не тільки енергії, а й речей, неконтрольоване виробництво і споживання. Людство наразі стало расою споживачів», – міркує Краковська.

За її словами, хоча відповідальність за протидію змінам клімату почасти лежить і на великих корпораціях та рішеннях урядів, не можна заперечувати персональну відповідальність кожної людини.