Запоріжжя приєдналося до глобального страйку проти змін клімату 

У центрі Запоріжжя 24 травня відбулася акція Zaporizhzhia Global Strike For Future. Її учасники принесли з собою тематичні плакати та скандували українською та англійською «Час дій за клімат настав», «Змінимо систему, а не клімат», «Чого ми хочемо? Дій! Коли? Зараз!»

«Все більше людей хочуть звернути увагу міста на те, що у нас жалива кліматична ситуація не тільки в Запоріжжі, не тільки в Україні, а й в усьому світі. Кожну п’ятницю або періодично школярі в усьому світі збираються на протест. У нас у Запоріжжі ми теж зібралися висловити своє обурення, бо, якщо ми не звернемо увагу на зміни кліматичні, що зараз відбуваються, то через кілька років ми не зможемо нічого змінити, і люди почнуть помирати від спеки, почнуть відбуватися аномальні кліматичні зміни, і ми нічого не зможемо зробити. Лише зараз можна щось зробити», – розповіла організаторка акції на ім’я Віолета.

Кліматичний страйк у Запоріжжі відбувається вдруге. 24 травня в рамках міжнародного кліматичного страйку в Україні відбуваються екоакції у Києві, Харкові, Одесі, Рівному, Кривому Розі.

Ініціатор руху FridaysForFuture (буквально – «П’ятниці задля майбутнього», або «Глобальний кліматичний страйк за майбутнє») – шведська школярка Ґрета Тунберґ, яку цьогоріч номінували на Нобелівську премію миру. З серпня 2018-го року вона виходила на одиночний страйк біля парламенту Швеції з вимогою врятувати клімат. Згодом її ініціативу підхопила молодь із інших країн, яка замість занять щоп’ятниці виходить на акції протесту до місцевих парламентів та муніципалітетів, щоб нагадати місцевій владі про наслідки зміни клімату.