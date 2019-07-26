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26 Липень 2019, Київ 21:21
Новини | Події

ДСНС ліквідує наслідки зливи в Рівному: підтоплені лікарні, дитячі садки і адмінбудівлі

За даними рятувальників, за допомогою спецтехніки з підтоплених вулиць витягнули 43 автомобілі

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Вулиці, будівлі та автомобілі в Рівному зазнали підтоплення внаслідок сильної зливи, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, станом на другу половину дня 26 липня за допомогою спецтехніки з підтоплених вулиць витягнули 43 автомобілі.

«Продовжуються роботи по відкачуванню води з підвалів адмінбудівель. Зокрема рятувальники у першу допомагають і працюють у пологовому будинку, лікарнях, поліклініках, обласному архіві, музею та бібліотеці», – повідомляє ДСНС.

У Рівненському управлінні ДСНС Радіо Свобода повідомили, що роботи з ліквідації наслідків негоди можуть тривати всю ніч, наразі воду відкачали з 38 будинків і 17 адміністративних будівель, в тому числі дитячих садків і лікарень.

«(Роботи триватимуть – ред.) до 12-ї години – це я вам гарантую, тому що у підвальних приміщеннях житлових будинків є багато води, людям треба допомагати», – сказав у коментарі представник місцевої ДСНС.

Наразі до ліквідації залучено 52 людини з особового складу, 10 пожежних автоцистерн та 11 мотопомп.

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