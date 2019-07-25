ДСНС попереджає про загрозу пожеж у низці регіонів

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про високий рівень пожежної небезпеки у низці областей України 25 липня.

«За даними Укргідрометцентру, 25 липня у південних, східних, центральних, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки», – йдеться в повідомленні служби.

Як повідомляє Укргідрометцентр, «потенційно небезпечна» ситуація щодо пожеж 25 липня триває в Житомирській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Вінницькій, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській областях.

Ще вищий – небезпечний – рівень пожежної небезпеки фіксують у Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Луганській, Запорізькій областях та в Криму.