Кліматична служба ЄС заявляє, що листопад був найспекотнішим за всю історію спостережень

Минулий листопад був найспекотнішим за всю історію спостережень «з явним відривом», оскільки в Європі спостерігалися найвищі осінні температури від початку досліджень.

Аналіз температури поверхні і повітря, проведений Службою з питань зміни клімату Copernicus (C3S), показав, що листопад 2020 року був на 0,77 градуса Цельсія тепліше, ніж в середньому за 30 років 1981-2010 років.

Середня температура вересня-листопада у Європі була найвищою за всю історію спостережень і на 1,9 градуса Цельсія вище контрольного періоду.

C3S зазначає, що 2020 рік прямує до того, щоб відповідати 2016-му, який був найтепліший з будь-коли зареєстрованих.

Минулого тижня Всесвітня метеорологічна організація заявила, що 2020 рік став одним з трьох найспекотніших років – відразу після 2016-го і 2019-го.

Директор C3S Карло Буонтемпо сказав, що ці дані «відповідають довгостроковій тенденції до потепління глобального клімату», і закликав політиків «серйозніше, ніж будь-коли, подумати про те, як найкращим чином виконати міжнародні зобов’язання», викладені в Паризькій кліматичній угоді. Відповідно до неї, країни зобов’язалися досягти довгострокових завдань щодо стримування зростання середньої температури до нижче 2 градусів Цельсію в порівнянні з доіндустріальної показниками і докласти зусиль, щоб обмежити його до 1,5 градусів Цельсію.

За даними Служби з питань зміни клімату, осінні температури були «максимально вищі за середній показник у 1981-2010 роках на переважній частині північної Європи, Сибіру, Північного Льодовитого океану і сусідніх прибережних морів. Температури були «набагато вище середніх» на більшій частині решти Сибіру, на Тибетському нагір’ї і в смузі від Близького Сходу до Північної Європи. У іншій частині Європи також було «в цілому тепліше», ніж в середньому.

Проте, сезон був «холодніше середнього» на більшій частині території Канади і деяких частинах Гренландії, Центральної Азії і південного Китаю.

Супутникові знімки, опубліковані C3S, показали, що площа морського льоду в Арктиці була другою за величиною за листопад в базі даних, яку почали вести у 1979 році. Найменша площа арктичного морського льоду була зафіксована у 2015 році.