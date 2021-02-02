За добу в Україні – 2 394 нових хворих на COVID-19

За добу 1 лютого в Україні виявили 2 394 нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (285), Івано-Франківській (278), Запорізькій (217), Чернівецькій (159) та Харківській (158) областях», – йдеться в даних МОЗ.

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Поміж інших позитивний тест виявили в 117 дітей та 213 медичних працівників. 156 людей померли, 833 – потрапили до лікарні. 11 457 хворих одужали.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 1,22 мільйона людей, 22 924 померли. Більше ніж 1,035 мільйона людей одужали.