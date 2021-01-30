Johnson & Johnson: ефективність вакцини становить 66%, антитіла матерів можуть захистити новонароджених

Ефективність вакцини американської компанії Johnson & Johnson становить 66%. У компанії повідомили, що вакцина має одну дозу, її тестували на близько 44 тисячах волонтерів у різних регіонах.

У Сполучених Штатах ефективність вакцини становила 72%, у Латинській Америці – 66%, у Південній Африці – 57% (там був виявлений потенційно новий штам коронавірусу).

Johnson & Johnson заявила, що їхня вакцина ефективна на 85% в запобіганні ускладненням хвороби та госпіталізації.

За даними компанії, антитіла від COVID-19, які є в матерів, потенційно можуть захищати їхніх новонароджених людей. Рівень антитіл у пуповинній крові «може бути таким же високим, або навіть вищим, ніж рівень антитіл у материнській крові», заявили керівники дослідження доктор Карен Пуополо та доктор Скотт Генслі з Університету Пенсильванії.

Відповідно до їхнього дослідження, 72 новонароджені мали антитіла до COVID-19. При цьому не було свідчень їхнього прямого зараження хворобою. Загалом у дослідженні взяли участь 83 жінки.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкісна, у світі виявили понад 102 мільйони випадків COVID-19. Унаслідок викликаних хворобою ускладнень померли 2,2 мільйона людей.