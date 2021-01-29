Ізраїль уже вакцинував понад 30% населення: як вдалося отримати вакцину «без черги»?

Понад 30% населення Ізраїлю уже отримало першу дозу вакцини від Covid-19. Згідно з підрахунками, країна вакцинувала в шість разів більше людей, ніж США. Ізраїль називають світовим лідером масової вакцинації, а також свого роду випробовувальним майданчиком ефективності вакцини. Амбітна мета Ізраїлю: вакцинувати 80% населення до літа цього року. Я же Тель-Авів зумів отримати необхідну кількість вакцин «поза чергою»?

Не так давно Ізраїль змагався із іншими країнами за увагу виробників вакцин, щоб забезпечити імунітет свого населення. Сьогодні ж країна має більше, ніж потребує, наголошують у виданні Financial Times. До березня країна вже навіть нібито матиме надлишок вакцин від усіх трьох основних виробників.

Уряд навіть почав готувати спеціальні «паспорти» для людей, які вже отримали дві необхідні дози вакцини, що у подальшому звільнить їх від карантину, а щеплення стали доступними навіть для підлітків.

Як Ізраїль отримав стільки вакцин?

Як вдалося умовити постачальників? В омбін на дані, кажуть політики. Інакше б така невелика країна з населенням у близько 9 мільйонів не змогла переконати постачальників надати їй пріоритет.

Ізраїль пообіцяв запровадити швидку масову вакцинацію та ділитися результатами – в обмін на безперебійне постачання вакцини від Pfizer, яке розпочалося у грудні 2020 року.

«Завдяки невеликій кількості населення, високооцифрованій універсальній системі охорони здоров’я та швидкому розповсюдженню вакцин за допомогою військових, реальні дані Ізраїлю є корисним доповненням до клінічних випробувань для дослідників, фармацевтичних компаній та політиків», – коментують у газеті The New York Times.

«Компанія зможе цим похвалитися, отримати з цього прибуток і розрекламувати це», – сказав в інтерв'ю Financial Times міністр охорони здоров'я Ізраїлю Йоель Едельштейн. Інакше б ніхто навіть не подивився у бік Ізраїлю, а орієнтувалися б на великі ринки, додав він.

Які наразі результати вакцинації?

Попередні результати масової вакцинації – це показник того, як вакцини працюють «у реальному житті», а не в лабораторних умовах. Наразі вони свідчать про значне падіння рівня інфікувань після однієї з двох необхідних доз вакцини, зауважують в статті NYT.

У першій ранній доповіді найбільший фонд охорони здоров’я Ізраїлю Clalit порівняв 200 тисяч осіб віком від 60 років, які отримали першу дозу вакцини, до відповідної групи з 200 тисяч осіб, які ще не були щеплені. Дослідники дійшли висновків, що через 14-18 днів після щеплення частково вакциновані пацієнти мали на 33 відсотки менше шансів бути інфікованими, мовиться у статті.

У понеділок ізраїльське міністерство охорони здоров'я також оприлюднило дані про людей, які отримали дві дози вакцини, і в них також йдеться про надзвичайно високі показники ефективності препарату.

Чи не зарано для висновків?

Зарано. Справа в тім, що попередніх даних наразі замало для того, щоб дійти остаточних висновків, наголошують експерти, і є кілька речей, які можуть вплинути на кінцеві результати.

В NYT, наприклад, звертають увагу на те, що вакциновані люди – зазвичай ті, хто більше стурбований або поінформований про коронавірус, а отже, вони, скоріше за все, більш обережні у питаннях щодо соціального дистанціювання та носіння масок. Попередні наукові дані також наразі ще не рецензувались іншими науковцями.

Прем'єр-міністр Бенджамін Нетаньяху попередив, що стійкий до наявних вакцин штам COVID-19 є також неминучим.

Чи є підводні камені?

Історія з масовою вакцинацію в Ізраїлі привернула чимало критики попри те, що Ізраїль багато хто називав прикладом для інших.

По-перше, увагу звернули на питання приватності даних населення, які передаватимуть приватним компаніям задля отримання прибутку.

«Ми отримали спеціальну угоду від Pfizer, і коли вони оприлюднили цю угоду, принаймні одна третина її була затемнена. І я думаю, що це завдало більше шкоди, ніж користі, адже зараз ми не знаємо, скільки інформації вони отримують про нас», – пояснив в інтерв’ю Mit Technology Review Хадас Зіф, керівник з питань політики та етики в організації «Лікарі за права людини».

Кількість інфікувань все ще висока, а «за заголовками криється нерівність і політична суєта, серед яких критика з боку ООН на адресу Ізраїлю за відмову ділитися вакцинами з приблизно 4,5 мільйонами палестинців, які проживають на Західному березі та в секторі Газа», – йдеться у статті.

Який урок для решти світу?

Ви повинні мати систему охорони здоров’я, яка страхує всіх людей

«Ви повинні мати систему охорони здоров’я, яка страхує всіх людей. Я сподіваюся, що наш уряд засвоїть урок і буде інвестувати та краще фінансувати нашу систему охорони здоров’я, бо це нас врятувало», – наголосив Зіф.

Ізраїльський економіст з Брукінгського інституту у Вашингтоні, Дані Бахар, пояснив: всі говорять про те, як ізраїльському уряду вдалося домовитися про постачання вакцин, і при цьому люди забувають про те, чому Ізраїль взагалі мав сильні позиції у переговорах у порівнянні з іншими, йдеться у статті The Atlantic.

Ізраїль був привабливою «пілотною країною» для ефективної програми масової вакцинації зокрема й через «величезну інфраструктуру громадського здоров’я», в яку держава інвестувала значні кошти останні сім десятиліть, мовиться у матеріалі.

А коли Україна почне вакцинацію?

Вакцинація від COVID-19 почнеться в Україні «в районі 15 лютого», повідомив головний санітарний лікар та заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю «BBC News Україна».

За його словами, орієнтовно у ці дати до України можуть привезти перші вакцини. Заступник міністра не відповів на питання, якою саме вакциною почнуть щеплювати українців від коронавірусу.

«Питання в тому, яка вакцина приїде першою. Та, що може бути виділена в рамках COVAX, яка передається Україні безоплатно. Або та, яку Україна законтрактувала за бюджетні кошти», – зауважив Ляшко.

У межах співпраці Україна може отримати від 100 до 200 тисяч доз вакцини BioNTech/Pfizer.

Крім того, Україна закуповує 1,9 мільйона доз вакцини проти COVID-19 у китайського виробника вакцин Sinovac Biotech.