Україна готова викупити надлишки вакцин в ЄС – Степанов

Уряд України готовий викупити надлишки вакцин від коронавірусу у країн Європейського союзу, також йдуть переговори із понад сімома виробниками вакцин. Про це заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов під час онлайн-дискусії щодо підтримки в боротьбі з COIVID-19 країн Східного партнерства.

«Ми раді, що Європейська комісія завершує створення механізму передачі вакцини партнерам, і ми сподіваємося отримати таким чином перші партії вакцин від держав-членів найближчим часом. Наші команди вже працюють над пілотним проєктом. Ми готові викупити надлишки вакцин у держав-членів», – сказав Степанов.

Глава МОЗ також зазначив, що Україна веде переговори з понад сімома виробниками вакцин.

«Ми ведемо переговори з основними виробниками вакцин, які завершили чи перебувають на стадії завершення третьої фази клінічних досліджень. З деякими вже підписано угоду про нерозголошення та ведеться узгодження потенційних контрактів. Ми на завершальній стадії підписання документів… Ми ведемо переговори з усіма без винятку виробниками вакцин. На сьогодні – це більше семи виробників», – зауважив Степанов.

Міністр пояснив, що компанії-виробники не зацікавлені у виконанні невеликих замовлень, тому неохоче ідуть назустріч ні за ціною, ні за пропозиціями на перше півріччя 2021 року. Тому Степанов звернувся до ЄС з проханням допомогти у процесі перемовин або додати Україну до спільних закупок Європейського союзу.

«Основне питання, яке зараз стоїть перед нами, – це дати нам доступ до можливості закупки вакцини і постачання її в Україну якнайшвидше. Для нас є це основним питанням… Ми готові розглядати будь-який варіант доступу до вакцин: чи можливість квоти з якимось із виробників, яка передбачена для країн ЄС, або покупка напряму в ЄС. Нас влаштовує будь-який варіант», – сказав очільник МОЗ.

Степанов також підкреслив, що російську вакцину Україна не купуватиме.

25 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що вакцинація від COVID-19 почнеться в лютому, коли Україна отримає перший мільйон доз вакцин.

Згідно з програмою COVAX, Україна має отримати 8-16 мільйонів доз вакцини від COVID-19. Крім того, 30 грудня Офіс президента повідомив, що Україна отримає 1,9 мільйона доз вакцини проти COVID-19 від китайського виробника вакцин Sinovac Biotech.