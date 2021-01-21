ОП: ЄС здійснює кроки для забезпечення якнайшвидшого доступу України до вакцин

Офіс президента України Володимира Зеленського повідомив про надходження на його адресу листа від президента Європейської ради Шарля Мішеля та очільниці Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

Зазначається, що у ньому, зокрема, йшлося про можливість отримання Україною вакцини від коронавірусу.

«Окремо наголошується, що Україна може розраховувати на солідарність Євросоюзу в питанні отримання вакцини проти коронавірусу. ЄС здійснює кроки для забезпечення якнайшвидшого доступу України до вакцин», – цитують в ОП листа.

Як раніше повідомили в ОП, президент України Володимир Зеленський 15 січня мав телефонну розмову з канцлером Німеччини Анґелою Меркель. Зеленський, зокрема, попросив Ангелу Меркель сприяти у пришвидшенні отримання вакцини для України.

Згідно з програмою COVAX, Україна має отримати 8-16 мільйонів доз вакцини від COVID-19. Крім того, 30 грудня Офіс президента повідомив, що Україна отримає 1,9 мільйона доз вакцини проти COVID-19 від китайського виробника вакцин Sinovac Biotech.

13 січня видання The Wall Street Journal повідомило, що створена китайською компанією Sinovac Biotech вакцина від COVID-19 показала 50% ефективності під час випробувань у Бразилії.

Країни ЄС почали вакцинацію від коронавірусу наприкінці минулого року.