Київ веде переговори з кількома виробниками про закупівлю вакцини від COVID-19 – Кличко

Київ веде переговори з кількома американськими і європейськими компаніями-виробниками вакцини від коронавірусу про закупівлю вакцин для столиці, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

«Йдеться про те, щоб закупити для Києва 1 мільйон доз препарату для вакцинації 500 тисяч киян», – сказав Віталій Кличко.

За його словами, столиця готова закупити вакцину за кошти міського бюджету, адже поки що в Україну жодна з вакцин не надійшла, а в багатомільйонному Києві вірус розповсюджується найбільшими темпами.

«Ми повинні запобігти поширенню хвороби. Захистити, насамперед, найуразливіші категорії населення. Лікарів, які рятують сьогодні хворих, літніх людей, працівників соціальних служб, працівників сфери освіти, фахівців комунальних підприємств критичної інфраструктури – транспортників, спеціалістів сфери ЖКГ, правоохоронців, рятувальників та інших», – наголосив мер.

Він додав, що у міської влади вже є попередні домовленості з деякими виробникам.

Крім того, за словами Кличка, у столиці готова інфраструктура для проведення вакцинації: є обладнання для зберігання вакцини, кабінети щеплень, а фахівцям централізовано проведуть відповідні навчання.

«Місто закуповуватиме вакцину напряму, у виробників. Вакцина, яку придбає столиця, буде застосовуватися виключно безкоштовно і для визначених категорій людей. Як тільки ми підпишемо контракт, я одразу поінформую про це киян, громадськість», – сказав мер Києва.

Він також повідомив, що подає на розгляд депутатів проєкт рішення про внесення змін до програми «Здоров’я киян» на 2021 рік, яке дозволить за рахунок міського бюджету закупити вакцину і вакцинувати зазначені категорії киян.

Як раніше повідомили в Офісі президента, Володимир Зеленський 15 січня мав телефонну розмову з канцлером Німеччини Анґелою Меркель. Зеленський, зокрема, попросив Ангелу Меркель сприяти у пришвидшенні отримання вакцини для України.

Згідно з програмою COVAX, Україна має отримати 8-16 мільйонів доз вакцини від COVID-19. Крім того, 30 грудня Офіс президента повідомив, що Україна отримає 1,9 мільйона доз вакцини проти COVID-19 від китайського виробника вакцин Sinovac Biotech.

13 січня видання The Wall Street Journal повідомило, що створена китайською компанією Sinovac Biotech вакцина від COVID-19 показала 50% ефективності під час випробувань у Бразилії.

Країни ЄС почали вакцинацію від коронавірусу наприкінці минулого року.