Голова ВООЗ застерігає про «моральний провал» через нерівномірний розподіл вакцин від COVID-19

Світ опинився «на межі катастрофічного морального провалу», вважає голова Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адганом Ґебреєсус. Про це він заявив 18 січня.

Така загроза, на думку Гебреєсуса, існує через нерівний розподіл вакцин від коронавірусної хвороби COVID-19.

«Ціна цієї невдачі буде сплачена життями та засобами до існування в найбідніших країнах світу», – сказав Ґебреєсус, виступаючи перед виконавчим комітетом ВООЗ.

Ґебреєсус попередив, що підхід «спершу я» зрештою «подовжить пандемію, дію обмежень, необхідних для її стримування, а також людські та економічні страждання».

Голова ВООЗ поскаржився на те, що понад 39 мільйонів доз було розподілено між близько 50 заможними країнами, тоді як «в одній країні з найнижчим доходом було надано лише 25 доз».

Він закликав до повної відданості глобальній програмі COVAX, спрямованій на те, щоб вакцини надходили до всіх країн у необхідній кількості.

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Наразі, за його словами, програма забезпечила 2 мільярди доз вакцин та можливість отримати ще мільярд доз. Як додав голова ВООЗ, очікується, що постачання почнеться наступного місяця.

Велика Британія, Китай, Індія, Росія та Сполучені Штати розробили вакцини проти COVID-19, а інші виготовляються міжнародними групами.