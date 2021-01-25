Зеленський привітав із завершенням локдауну і анонсував початок вакцинації в лютому

Президент України Володимир Зеленський прокоментував завершення тритижневого посиленого карантину. Відповідне відеозвернення він оприлюднив увечері 25 січня.

«Я хочу, по-перше, привітати всіх нас, а по-друге, подякувати кожному. Разом із вами, завдяки, уважності та дисципліні ми змогли досягти гарних результатів. Найперше, на відміну від багатьох європейських країн після зимових свят у нас не сталося спалаху інфекції, і це найголовніше. Більше того, за час локдауну тих, хто одужав, було більше, ніж тих, хто захворів. Крім цього, ми ввели 14 тисяч додаткових ліжок, загалом сьогодні їх майже 70 тисяч, 70% з них – вільні, а понад 80% ліжкомісць по країні забезпечені киснем», – стверджує Зеленський.

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Він вказав на те, що карантин був достатньо коротким і «ліберальним»: працював громадський транспорт, уряд не запроваджував комендантську годину. За даними голови держави, загалом з бюджету виплатили понад 3,6 мільярда гривень одноразової допомоги підприємцям і працівникам, які втратили роботу через карантин (по 8 тисяч гривень кожному).

Крім того, Зеленський заявив, що вакцинація від COVID-19 почнеться в лютому, коли Україна отримає перший мільйон доз вакцин.

«Ми очікуємо, що незабаром в Україну надійде 1 мільйон доз вакцини, перший мільйон, від провідної міжнародної компанії, деталії зможемо озвучити найближчим часом. В підсумку можу сказати, що ситуація є стабільною, контрольованою і не так загрозливою, як навесні», – стверджує президент.

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Водночас він закликав українців надалі дотримуватися правил безпеки: носити маски, дезінфікувати руки, зберігати дистанцію і за наявності симптомів звертатися до сімейного лікаря.

В ніч проти 25 січня в Україні завершився посилений карантин, який тривав три тижні. Припинила діяти низка обмежень на роботу музеїв, кінотеатрів, театрів, фітнес-центрів, спортзалі та закладів харчування.

Посилені карантинні заходи діяли в Україні з 8 січня. Прем’єр Денис Шмигаль стверджує, що епідеміологи фіксують стабілізацію ситуації із захворюваністю. Кількість зайнятих ліжкомісць знизилася до менш ніж 30%.