25 січня в Україні завершився посилений карантин.
Відсьогодні в Україні зняли низку обмежень на роботу музеїв, кінотеатрів, театрів, фітнес-центрів, спортзалі та закладів харчування.
За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, з 25 січня країна повертається до обмежень, які діяли в грудні 2020 року. Наразі в Україні забороняють:
- проведення масових культурних;
- спортивні, соціальні, рекламні заходи, у яких бере участь понад 20 осіб та недотримана дистанція в 1,5 метра між учасниками;
- роботу кінотеатрів та закладів культури із наповненістю понад 50% місць одного залу;
- роботу закладів громадського харчування з 23:00 до 7:00 (крім доставки та замовлень на винос). При цьому проведення розрахункових операцій припиняють після 22:00;
- проведення дискотек, нічних клубів та закладів громадського харчування «з організацією дозвілля»;
- перетин кордону іноземця без наявного поліса страхування (з окремими винятками);
- проведення в розважальних закладах та закладах громадського харчування святкових заходів, бенкетів, майстер-класів, публічних подій;
- приймання відвідувачів у музеях, на виставках, у галереях тощо, якщо в залах присутня більш як одна особа на 10 квадратних метрів;
- відвідування закладів освіти у разі, коли на самоізоляції перебуває більш ніж 50% учнів та персоналу закладів освіти;
- відвідування закладів освіти групами більш як 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти;
- перебування в громадському транспорті та в громадських будинках і спорудах без вдягнутої маски, а також перебування на вулиці без документів, що посвідчують особу;
- перетин КПВВ на територію непідконтрольних українській владі районів Донецької та Луганської областей та анексованого Росією Криму іноземцями без наявного поліса страхування (з окремими винятками).
Посилені карантинні заходи діяли в Україні з 8 січня. Прем’єр Денис Шмигаль стверджує, що епідеміологи фіксують стабілізацію ситуації із захворюваністю. Кількість зайнятих ліжкомісць знизилася до менш ніж 30%.
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