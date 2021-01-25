25 січня в Україні завершився посилений карантин.

Відсьогодні в Україні зняли низку обмежень на роботу музеїв, кінотеатрів, театрів, фітнес-центрів, спортзалі та закладів харчування.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, з 25 січня країна повертається до обмежень, які діяли в грудні 2020 року. Наразі в Україні забороняють:

проведення масових культурних;

спортивні, соціальні, рекламні заходи, у яких бере участь понад 20 осіб та недотримана дистанція в 1,5 метра між учасниками;

роботу кінотеатрів та закладів культури із наповненістю понад 50% місць одного залу;

роботу закладів громадського харчування з 23:00 до 7:00 (крім доставки та замовлень на винос). При цьому проведення розрахункових операцій припиняють після 22:00;

проведення дискотек, нічних клубів та закладів громадського харчування «з організацією дозвілля»;

перетин кордону іноземця без наявного поліса страхування (з окремими винятками);

проведення в розважальних закладах та закладах громадського харчування святкових заходів, бенкетів, майстер-класів, публічних подій;

приймання відвідувачів у музеях, на виставках, у галереях тощо, якщо в залах присутня більш як одна особа на 10 квадратних метрів;

відвідування закладів освіти у разі, коли на самоізоляції перебуває більш ніж 50% учнів та персоналу закладів освіти;

відвідування закладів освіти групами більш як 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти;

перебування в громадському транспорті та в громадських будинках і спорудах без вдягнутої маски, а також перебування на вулиці без документів, що посвідчують особу;

перетин КПВВ на територію непідконтрольних українській владі районів Донецької та Луганської областей та анексованого Росією Криму іноземцями без наявного поліса страхування (з окремими винятками).

Посилені карантинні заходи діяли в Україні з 8 січня. Прем’єр Денис Шмигаль стверджує, що епідеміологи фіксують стабілізацію ситуації із захворюваністю. Кількість зайнятих ліжкомісць знизилася до менш ніж 30%.