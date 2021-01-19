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19 січня 2021, Київ 21:07
Новини | Політика

Після 24 січня студенти мають продовжити навчання в змішаному форматі або очно – міністр

Шкарлет наголошував, що повернення учнів випускних 9-х та 11-х класів до повноформатного навчання є вкрай необхідним

Після завершення посиленого карантину студенти мають продовжити навчання в змішаному форматі або очно, повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у телеграмі.

«Позиція МОН наступна: за сприятливої санітарно-епідемічної ситуації студенти закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти мають продовжити навчання в змішаному форматі або очно. Заклади вищої освіти, маючи широку управлінську автономію та враховуючи епідситуацію в кожному окремому регіоні, самостійно вирішуватимуть, коли та в якій формі організовувати навчання», – заявив Шкарлет.

Він додав, що низка спеціальностей і більшість професій потребують практичного навчання, а тому важливо організувати студентські та учнівські практики з обов’язковим дотриманням карантинних заходів.

Шкарлет наголошував, що повернення учнів випускних 9-х та 11-х класів до повноформатного навчання є вкрай необхідним.

Посилений карантин в Україні триває посилений карантин.

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