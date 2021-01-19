МОН про скасування «червоних дипломів» – виші можуть видавати додатки з відзнаками

У Міністерстві освіти і науки повідомили, що вищі навчальні заклади можуть самостійно визначати вимоги до присудження відзнак за успіхи у навчанні, а також вказувати інформацію про досягнення випускників у додатку до диплома.

«Інформацію про особливі досягнення випускника заклад вищої освіти може зазначати в додатку до диплома європейського зразка в шостому розділі «Додаткова інформація». Вимоги до присудження відзнаки також визначають ЗВО самостійно», – повідомила пресслужба МОН.

У відомстві зазначили, що наразі з Міністерством юстиції опрацьовують наказ «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки», який стане чинним після реєстрації в Мін’юсті та опублікування в офіційній пресі.

29 грудня 2020 року міністр освіти і науки Сергій Шкарлет підписав наказ про нові форми дипломів, в якому нічого не зазначалося про дипломи з відзнакою, так звані «червоні дипломи». Це викликало як схвальні, так і критичні відгуки серед громадськості.