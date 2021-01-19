Шкарлет: випускники мають повернутися за парти

Повернення учнів випускних 9-х та 11-х класів до повноформатного навчання є вкрай необхідним, заявив 19 січня міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Як написав міністр у телеграм-каналі, вчителі мають перестороги з приводу відсутності очного спілкування з учнями. Також хвилюються батьки та школярі, які впродовж поточного навчального року готуються до ЗНО та ДПА переважно в дистанційній формі.

«Після завершення посилених карантинних заходів, за сприятливої санітарно-епідемічної ситуації, учні випускних класів повернуться до змішаної форми навчання. В областях, де показники захворюваності на СOVID-19 будуть контрольованими, порушуватиму питання про повернення школярів 9-х та 11-х класів за парти», – зазначив Сергій Шкарлет.

Він додав, що розглядається питання повноформатного або змішаного навчання для школярів інших класів. Тривають консультації з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим та головним державним санітарним лікарем Віктором Ляшком.

Раніше Шкарлет говорив, що після завершення посиленого карантину учні молодших класів можуть повернутися до очної форми навчання, учні середньої школи – до змішаної форми навчання.

Минулого тижня міністр охорони здоров’я Максим Степанов пояснив, чому вважає неможливим повернення до звичайного навчання учнів молодшої школи під час дії посиленого карантину в Україні.

«Якщо в наступний понеділок (ішлося про 18 січня – ред.) учні молодших класів повернуться в школи, це зведе нанівець мету посиленого карантину», – стверджує міністр.

За словами Степанова, період дії посиленого карантину в Україні збігається в часі з завершенням інкубаційного терміну захворювання на COVID-19 у людей, які інфікувалися впродовж новорічних свят.

9 грудня Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження посилених карантинних обмежень в Україні з 8 до 24 січня. Зараз не працюють кінотеатри, фітнес-клуби, спортивні зали, басейни, театри. Забороняється відвідування закладів освіти, хоча дитячі садочки продовжують приймати дітей дошкільного віку. Також працює громадський транспорт.