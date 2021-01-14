«Дружина в декреті, двоє дітей. Як хочеш, так і викручуйся». Як український бізнес живе під час локдауну

Юлія Горичева

В Україні з 14 січня офіційно дозволили штрафувати бізнесменів на суму до 200 американських доларів за відсутність маски у відвідувачів закладів. Поліція також вимагає від підприємців, щоб ті усно попереджали клієнтів про обов’язковий масковий режим, який був запроваджений у країні. Деяким українським підприємцям на час локдауну, який діє з 8 січня, довелося зовсім зачинися – не працюють ні спортивні зали, ні магазини одягу: штраф за порушення цього правила може скласти до 600 доларів США. Як живеться українським підприємцям під час локдауну і чи зможуть вони пережити епідемію?

Вадим Грановський відчиняє зачинені на ключ двері свого кафе. Під час локдауну кафе, барам і ресторанам в Україні дозволили продавати їжу навинос, але ця кав’ярня офіційно зачинена. «Зараз це, швидше, мій робочий кабінет, тренінг-центр і виробничий цех», – говорить в інтерв’ю телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», Грановський.

Під час минулого локдауну в кафе Грановського продавали каву навинос – в одноразовому посуді і тільки за безготівковим розрахунком. Але в підсумку змогли заробити тільки чверть від суми, яку заробляють, коли кав’ярня працює в повноцінному режимі. Вирішивши, що шкурка вичинки не варта, цього разу три тижні карантину в кав’ярні вирішили витратити на ремонт і створення нових напоїв.

«Формат «кава з собою» фінансово не передбачає для нас повернення, яке б зробило для нас цю роботу виправданою», – чесно визнає Грановський. Але в кав’ярні вигадали, як порадувати під час карантину любителів напою: готову каву почали продавати онлайн в спеціальних пляшках, які відправляють поштою. Такі пляшечки власник кав’ярні називає «карантинним напоєм».

«Холодне заварювання, потім фільтруємо, розливаємо в пляшки і отримуємо міцну концентровану каву, що придатна до вживання, – пояснює він. – У неї тривалий термін зберігання – протягом декількох місяців».

Багато закладів громадського харчування все ж продають під час локдауну їжу навинос. Але, як визнає продавець одного з них, прибуток під час карантину скоротився удвічі.

Спортзали і фітнес-центри, згідно за правилами локдауну, припинили роботу повністю. Деякі потай від поліції продовжують проводити тренування. Але директор «Київського борцівського клубу» Костянтин Мельник каже, що його клуб правил не порушує, незважаючи на складну ситуацію.

«Дружина в декреті, двоє дітей, ось як хочеш, так і викручуйся у цій ситуації», – нарікає Мельник.

Костянтин – тренер із дзюдо. Він розповідає, що бойове мистецтво в його клубі освоюють близько трьох тисяч дітей і дорослих, і всі вони щомісяця платили за заняття. Із цих грошей керівник клубу платив зарплату персоналу і оплачував оренду приміщення – близько півтори тисячі доларів на місяць. Через локдаун тренер в цьому місяці залишиться без зарплати. За оренду він поки планує розрахуватися грошима, які відкладали на нові мати:

«Я був у власника приміщення, він сказав, що орендна плата знижуватися не буде», – говорить тренер.

До початку локдауну українська влада пообіцяла виплатити бізнесменам по 8 тисяч гривень одноразової допомоги (близько 280 доларів США). За словами голови «Асоціації представників малого і середнього бізнесу» Максима Тютюнникова, ті, хто вчасно зареєструвався, ці гроші отримав: наразі це 480 тисяч бізнесменів з усієї України.

«Але цих грошей недостатньо. Наприклад, в Німеччині підприємцям повертається 75% виручки, – підкреслює він. – Тому що, наприклад, 8 тисяч допомоги – це добре. Але якщо у людини оренда, наприклад, коштує 30 тисяч гривень, 8 тисяч гривень допомоги його не особливо врятують».

Продавець ювелірних виробів Альона Бака свої 8 тисяч гривень отримала, але теж говорить, що вони її не врятують: «Зараз ці 8 тисяч у мене на картці. Ось я чекаю: або продавцеві їх віддати, або оренду оплатити, або комусь іще».

Вона каже, що через коронавірус і постійні обмеження багатьом магазинам з її сфери довелося зачинитися назавжди: «Це товар розкоші, це товар не першої необхідності. Було три магазини, залишився один, з шести найманих працівників залишився один».

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов нещодавно порадив продавати сережки і кільця так само, як і шкарпетки, каструлі і багато інших непродовольчих товарів, – по інтернету. Не всі підприємці до цього готові, а Альона вважає дії влади несправедливими щодо малого бізнесу. Разом з колегами Бака зараз готує звернення до центральної влади з приводу зміни правил карантину.

«Якщо локдаун, то його треба запроваджувати для всіх, з закриттям метро, з закриттям торговельних центрів, – наполягає підприємець. – Ось у нас тут недалеко великі торговельні центри. Там позакривали клейкою стрічкою товар, ніби його не можна брати, але на касі його чудово продають».

Українські підприємці очікують 24 січня, коли термін локдауну закінчиться. Але голова МОЗ вже заявив, що буде наполягати на його продовженні. Як надовго – поки невідомо.