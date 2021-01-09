Степанов пояснив логіку заборони торгівлі непродовольчими товарами на час жорсткого карантину

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов пояснив логіку заборони торгівлі непродовольчими товарами на час жорсткого карантини

«У супермаркеті є товари на будь-який смак і будь-яку потребу. І є 100 людей, яким треба придбати різні товари. 20 цих людей підуть у супермаркет, аби придбати їжу. Ще 20 підуть, аби придбати засоби гігієни. Наступні 20 підуть у супермаркет, щоб придбати новий посуд чи якісь прилади з побутової техніки. Особливо це стосується великих супермаркетів, де продається все зараз. Інші прийдуть, аби придбати одяг, батарейки, шкарпетки», – сказав міністр на брифінгу.

Він наголосив, що люди можуть замовити всі необхідні товари через інтернет-магазин «і не будуть контактувати з іншими, наражаючи на небезпеку інфікуватися на COVID-19».

«Тобто із 100 людей, які могли б бути на території супермаркету і контактувати між собою, у супермаркеті буде лише 40. Імовірність того, що вони інфікуються або інфікують оточуючих, зменшується просто в рази», – переконаний Степанов.

З 8 до 24 січня в Україні почався жорсткий карантин. Серед іншого він передбачає заборону торгівлі непродовольчими товарами в магазинах і на ринках.