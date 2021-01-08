В уряді роз’яснили, чи можна купити батарейки, каву чи цигарки у кіосках під час локдауну

Під час жорсткого карантину не заборонена торгівля у кіосках – про це йдеться в роз’ясненні Кабінету міністрів, оприлюдненому 8 січня.

Як заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, метою карантину є «зменшення мобільності людей», аби завадити поширенню коронавірусного захворювання. Водночас він вказав на наявність низки «життєво важливих товарів», які неможливо закупити наперед.

«До попередніх карантинних обмежень, які застосовував уряд, у представників бізнесу виникали запитання. Наприклад, чому ті ж іграшки дозволялись до продажу в супермаркетах, які торгують в основному харчовими продуктами, а в спеціалізованих іграшкових магазинах не дозволялись. Такі ж питання були й до одягу, взуття, посуду тощо», – заявив Ляшко.

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Згідно з позицією МОЗ, ці товари не є критично важливими, але їхній продаж був дозволений у магазинах, де більша частина площі відведена під харчі, ліки та інші речі, продаж яких дозволений. Відтак кількість людей у цих місцях збільшувалася за рахунок покупців другорядних товарів, а спеціалізовані магазини втрачали прибуток. Тож цього разу уряд дозволив продавати некритичні товари лише з доставкою.

З іншого боку, за словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, карантинні заходи мають на меті обмежити скупчення покупців на торговельних площах, що не є проблемою, коли йдеться про торгівлю з кіосків.

«Постанова не передбачає припинення такої діяльності, тому з кіосків можна торгувати і кавою, і цигарками, і батарейками», – заявив міністр.

За його словами, ризики інфікуватись на відкритому повітрі менші, ніж у приміщенні.

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Уряд нагадує, що торгівля тютюновими виробами від час карантину не заборонена.

8 січня в Україні почався тритижневий локдаун. «Післясвятковий карантин» діятиме до 24 січня включно.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 1 105 169 людей. Одужали понад 778 тисяч, летальних випадків – 19 588.