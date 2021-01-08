Україна «найближчим тижнем» укладе договори на вакцини з «іншими виробниками» – МОЗ

Україна «найближчим тижнем» укладе договори на постачання вакцини з «іншими виробниками», повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі «Громадського радіо».

«Основним моментом із точки зору наших перемовин – це було питання часу поставки вакцин, щоб це було якомога раніше, так як ми з Sinovac Biotech мали домовленості, то ми з ними одразу уклали договір. Найближчим тижнем ми будемо укладати договори з іншими виробниками, з якими ми ведемо перемовини», – заявив Степанов.

Згідно з програмою COVAX, Україна має отримати 8-16 мільйонів доз вакцини від COVID-19. Крім того, 30 грудня Офіс президента повідомив, що Україна отримає 1,9 мільйона доз вакцини проти COVID-19 від китайського виробника вакцин Sinovac Biotech.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 1 105 169 людей. Одужали понад 778 тисяч, летальних випадків – 19 588.