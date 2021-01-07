У Тернополі припустили, що можуть таки запровадити суворіший карантин

Міський голова Тернополя Сергій Надал, який раніше повідомляв, що в місті відмовляються виконувати постанову уряду про посилення карантинних обмежень із 8 січня, припустив, що їх можуть усе-таки посилити в разі погіршення епідемічної ситуації.

«Після новорічних та різдвяних свят динаміка захворюваності може знову стати загрозливою. Тому ми постійно консультуємося з нашим медиками, вірусологами, з відділом охорони здоров’я. Готові вжити всіх необхідних заходів у разі, якщо буде загроза здоров’ю та життю тернополян», – написав він у фейсбуці.

За його словами, якщо протягом наступних днів відбудеться зростання кількості хворих, рішення комісії з надзвичайних ситуацій про відмову запроваджувати встановлені урядом обмеження буде зупинено і Тернопіль перейде в режим суворого карантину.

«Крім того, ми чітко розуміємо, що ідуть свята і тестування можуть не проводитися в повній мірі. Ми ніколи не будемо ризикувати здоров’ям жителів нашої громади. Ми щоденно моніторимо ситуацію. Рішення ухвалюються на основі оцінки динаміки захворюваності», – заявив він.

«Це не тернопільське «ноу-хау». Це практика боротьби з пандемією всіх цивілізованих країн. Якщо показники захворюваності зменшуються – карантин послаблюють. Якщо показники збільшуються – карантин посилюють, відповідно ми будемо дослухатися до рішення Кабінету міністрів», – заявив Надал.

Попереднього дня, 6 січня, міський голова і міська рада Тернополя повідомляли, що комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при міськраді «ухвалила рішення не посилювати з 8 січня карантин і не вводити жодних додаткових обмежень на території Тернопільської громади – діятимуть лише ті протиепідемічні заходи, що були запроваджені раніше».

«Рекомендуємо також суб’єктам господарювання не припиняти свою підприємницьку діяльність з 8 січня, а продовжувати працювати у звичному режимі», – наголошено в повідомленні.

Мотивом для такого кроку назвали те, що «впродовж останніх днів у місті не спостерігається приріст захворюваності на COVID-19, натомість кількість інфікованих жителів знизилася, зменшилася кількість пацієнтів, що перебувають на лікуванні у медичних закладах Тернополя з діагнозом «коронавірусна інфекція», і практично відсутні хворі серед дітей і працівників закладів освіти».

Крім того, проти запровадження нових суворих карантинних обмежень із 8 січня виступив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. Як заявив він у відеозверненні 6 січня, на тлі «зниження кількості хворих, яке відбувається зараз, він вважає, що це «не на часі».

Як сказав він у тому відеозверненні, яке він оприлюднив у фейсбуці, міська влада ухвалить рішення, чи запроваджувати нові обмеження, наступного понеділка, 11 січня.

Але на цей час це звернення вже не доступне. У двох облікових записах Бондаренка в фейсбуці і на сайті Черкаської міської влади наразі немає ніяких згадок про можливість того, що з 8 січня в місті не запровадять посилений карантин.

Кабінет міністрів України ще 9 грудня 2020 року ухвалив постанову № 1236, якою запровадив на всій території України режим карантину на термін із 19 грудня 2020 року до 18 лютого 2021-го, що передбачає цілу низку обмежень і заборон.

Ця ж постанова в пункті 3 встановила, що в період із 00 годин 00 хвилин 8 січня до 00 годин 00 хвилин 25 січня на всій території України будуть додатково запроваджені ще суворіші обмеження й заборони, серед того заборона на відвідування закладів освіти чи на роботу цілої низки закладів підприємництва, зокрема, обслуговування відвідувачів у закладах харчування, культури, розважальної діяльності чи спорту, а також на торгівлю більшістю товарів, за винятком продуктів харчування і ще деяких груп товарів.

Під час весняних карантинних обмежень 2020 року деякі міста теж відмовлялися виконувати постанови уряду про запровадження цих обмежень. У Кабміні наголошували, що місцеві органи влади не мають повноважень порушувати урядові рішення.