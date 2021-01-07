Мер Черкас виступив проти запровадження локдауну у місті з 8 січня

Мер Черкас Анатолій Бондаренко виступив проти запровадження локдауну з 8 січня.

«На фоні зниження кількості хворих, яке відбувається зараз, я вважаю, що запровадження жорсткого локдауну не на часі. Ми бачили пік хворих перед Новим роком, зараз ми бачимо спад», – наголосив Бондаренко у відеозверненні 6 січня.

Він додав, що життя у місті «йде своїм шляхом» і перебіг епідемії контрольований.

Бондаренко зауважив, що міська влада ухвалить рішення, чи запроваджувати локдаун, наступного понеділка, 11 січня.

Напередодні міська влада Тернополя також відмовилася посилювати карантинні обмеження з 8 січня.

Кабінет міністрів України ще 9 грудня 2020 року ухвалив постанову № 1236, якою запровадив на всій території України режим карантину на термін із 19 грудня 2020 року до 18 лютого 2021-го, що передбачає цілу низку обмежень і заборон.

Ця ж постанова в пункті 3 встановила, що в період із 00 годин 00 хвилин 8 січня до 00 годин 00 хвилин 25 січня на всій території України будуть додатково запроваджені ще суворіші обмеження й заборони, серед того заборона на відвідування закладів освіти чи на роботу цілої низки закладів підприємництва, зокрема, обслуговування відвідувачів у закладах харчування, культури, розважальної діяльності чи спорту, а також на торгівлю більшістю товарів, за винятком продуктів харчування і ще деяких груп товарів.

Під час весняних карантинних обмежень 2020 року деякі міста теж відмовлялися виконувати постанови уряду про запровадження цих обмежень. У Камбіні наголошували, що місцеві органи влади не мають повноважень порушувати урядові рішення.