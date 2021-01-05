Київ: під час січневого карантину можливі зміни у русі транспорту – КМДА

Під час посиленого карантину з 8 по 24 січня у Києві можливі зміни у інтервалах руху громадського транспорту. Про це 5 січня попередили у КМДА.

«Громадський транспорт – трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі – має здійснювати перевезення пасажирів виключно в межах регламентованої технічною документацією кількості місць для сидіння», – мовиться у повідомленні.

У КМДА також зазначили, що можливі обмеження на вхід пасажирів на станціях метро для уникнення скупчення людей на платформах та у вагонах поїздів.

Читайте також: В Україні зменшилася кількість хворих на COVID-19: чи скасує уряд жорсткий січневий локдаун?

«Про відповідні зміни пасажирів інформуватимуть через звукові оголошення у салонах рухомого складу та на станціях метрополітену», – заявили у КМДА.

Місцева влада закликала киян не користуватися громадським транспортом під час посиленого карантину без нагальної потреби.

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 9 грудня підтримав постанову про запровадження жорсткого карантину для боротьби з COVID-19 на період із 8 до 24 січня включно.