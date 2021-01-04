Пандемія погіршила проблеми зі сном у людей – дослідження

Пандемія коронавірусу вплинула не лише на фізичне та ментальне здоров’я людей, вона також призвела до погіршення сну. Про це йдеться в дослідженні університету Оттави в Канаді.

Дослідники проаналізували дані близко 190 тисяч осіб – тих, що перехворіли коронавірусом, сімей постраждалих, а також медичних працівників. З’ясувалось, що 23,87% з них страждали на безсоння, при цьому найбільше ця проблема торкнулась медиків. Серед них частка людей, які повідомили про проблеми зі сном, склала 36,53%.

Крім цього, дослідження виявило, що у людей почастішали випадки депресії, тривожних розладів, а також посттравматичного стресового розладу.

Видання The Hill повідомляє, що у США в період з квітня до травня, коли у більшості американських штатів ввели карантин, запити «безсоння» в Google зросли на 58%. На додачу, починаючи з березня в країні почали частіше виписувати рецепти на антидепресанти та препарати, які допомагають при тривожних розладах і проблемах зі сном.