Тернопіль відмовився посилювати карантинні обмеження з 8 січня, що, як передбачено постановою Кабінету міністрів, має відбутися по всій Україні.

Як повідомила міська рада, в Тернополі відбулося засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при Тернопільській міськраді, на якому було заслухано інформацію від медичних працівників щодо стану захворюваності на COVID-19 у місті станом на початок року.

«Відповідно до даних, впродовж останніх днів у місті не спостерігається приріст захворюваності на COVID-19, натомість кількість інфікованих жителів знизилася, зменшилася кількість пацієнтів, що перебувають на лікуванні у медичних закладах Тернополя з діагнозом «коронавірусна інфекція», і практично відсутні хворі серед дітей і працівників закладів освіти», – мовиться в повідомленні.

«Зважаючи на це, комісія ухвалила рішення не посилювати з 8 січня карантин і не вводити жодних додаткових обмежень на території Тернопільської громади. Діятимуть лише ті протиепідемічні заходи, що були запроваджені раніше, – наголосив міський голова Сергій Надал. – Це означає, що з понеділка, 11 січня, в усіх тернопільських школах продовжиться навчання – учні молодших класів відвідуватимуть уроки в звичному режимі, а школярі 5–11 класів – відповідно до мішаної форми навчання», – повідомили в міськраді.

«Рекомендуємо також суб’єктам господарювання не припиняти свою підприємницьку діяльність з 8 січня, а продовжувати працювати у звичному режимі», – наголошено в повідомленні.

Кабінет міністрів України ще 9 грудня 2020 року ухвалив постанову № 1236, якою запровадив на всій території України режим карантину на термін із 19 грудня 2020 року до 18 лютого 2021-го, що передбачає цілу низку обмежень і заборон.

Ця ж постанова в пункті 3 встановила, що в період із 00 годин 00 хвилин 8 січня до 00 годин 00 хвилин 25 січня на всій території України будуть додатково запроваджені ще суворіші обмеження й заборони, серед того заборона на відвідування закладів освіти чи на роботу цілої низки закладів підприємництва, зокрема, обслуговування відвідувачів у закладах харчування, культури, розважальної діяльності чи спорту, а також на торгівлю більшістю товарів, за винятком продуктів харчування і ще деяких груп товарів.

Під час весняних карантинних обмежень 2020 року деякі міста теж відмовлялися виконувати постанови уряду про запровадження цих обмежень. У Камбіні наголошували, що місцеві органи влади не мають повноважень порушувати урядові рішення.