Новорічні локації у Києві закриють на час посиленого карантину – КМДА

Новорічні локації у Києві припинять роботу на час посиленого карантину 8-24 січня. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

«Новорічні локації в столиці припиняють свою роботу на час дії додаткових протиепідемічних обмежень. Зокрема, має бути зупинена робота святкових концертів, ярмарків, у тому числі продуктових, атракціонів, катків тощо», – мовиться у повідомленні.

Також заборонять проведення усіх масових заходів, відвідування закладів культури та інших розважальних закладів.

Під час посиленого карантину з 8 по 24 січня у Києві також можливі зміни у інтервалах руху громадського транспорту.

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 9 грудня підтримав постанову про запровадження жорсткого карантину для боротьби з COVID-19 на період із 8 до 24 січня включно.