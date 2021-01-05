«Укрзалізниця» обіцяє «повністю забезпечене» залізничне сполучення під час січневого карантину

Сполучення потягами під час січневого карантину працюватиме, заявила компанія «Укрзалізниця» 5 січня.

«Укрзалізниця» забезпечить курсування поїздів далекого й приміського сполучення під час чергового посилення карантину в країні з 8 по 24 січня, продиктованого рішенням уряду України. Також «Укрзалізниця» забезпечить усі протиепідемічні заходи для безпеки пасажирів під час подорожей», – йдеться в повідомленні перевізника.

Компанія закликає пасажирів користуватися масками й аптисептиками під час подорожей.

Читайте також: Новий рік у поїздах зустрінуть понад 5,4 тисяч пасажирів – «Укрзалізниця»

«Укрзалізниця» також нагадує про призначення додаткових 17 потягів для перевезення пасажирів на період зимових свят.

Наприкінці грудня «Укрзалізниця» повідомила, що отримала 102 мільйони гривень на виплати працівникам, яких торкнеться січневий локдаун.

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 9 грудня підтримав постанову про запровадження жорсткого карантину для боротьби з COVID-19 на період із 8 до 24 січня включно.