Новий рік у поїздах зустрінуть понад 5,4 тисяч пасажирів – «Укрзалізниця»

В «Укрзалізниці» повідомили, що Новий рік у поїздах зустрінуть понад 5,4 тисяч пасажирів.

«Загалом у цю святкову добу курсуватиме 60 пасажирських поїздів. Станом на 31 грудня пасажири викупили понад 5,4 тисяч місць у поїзди, які курсуватимуть у новорічну ніч. Найпопулярнішим, традиційно, в цю пору року став західний напрямок», – йдеться в повідомленні.

В УЗ зазначили, що і під час січневого локдауну 8-24 січня поїзди курсуватимуть, а усі протиепідемічні заходи під час подорожей пасажирів будуть забезпечені.

«Укрзалізниця» цьогоріч додатково призначила 17 поїздів для перевезення пасажирів під час зимових свят.

Загалом на пасажирські поїзди на період святкових зимових перевезень з 18 грудня до 10 січня «Укрзалізниця» продала 1 034 115 квитків.