Укрзалізниця отримала 102 млн грн на компенсації залізничникам, яких торкнеться локдаун

Близько 30 тисяч залізничників, яких торкнеться посилений карантин у січні, отримають матеріальну допомогу, на ці виплати «Укрзалізниця» отримала 102 мільйони гривень, повідомила пресслужба компанії.

За повідомленням, кошти були виділені з державного бюджету та передбачені у бюджеті Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

«Укрзалізниця» отримала 102 млн грн, виділених державою для компенсації співробітникам підприємств, діяльність яких буде обмежена внаслідок введення протиепідемічних заходів у січні 2021 року. Вже до кінця року близько 30 тисяч залізничників отримають таку допомогу», – заявив голова правління АТ «Укрзалізниця» Володимир Жмак.

Розмір допомоги визначатиметься пропорційно до робочого часу працівника, скороченого внаслідок обмежувальних заходів, додали в УЗ.

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 9 грудня підтримав постанову про запровадження жорсткого карантину для боротьби з COVID-19 на період із 8 до 24 січня включно.

При цьому, за рішенням уряду, обмеження не стосуватимуться транспорту, ані міського, ані міжміського.