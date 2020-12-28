Міністр заявив, що МОЗ не збирається скасовувати локдаун

Міністерство охорони здоров’я України не збирається пропонувати скасовувати локдаун, заявив голова МОЗ Максим Степанов.

«Те, що стосується проведення жорсткого карантину з 8 до 24 січня, ми не збираємося вносити зміни щодо його скасування», – сказав Степанов.

За його словами, також не планується внесення змін щодо термінів проведення локдауну.

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 9 грудня підтримав постанову про запровадження жорсткого карантину для боротьби з COVID-19 на період із 8 до 24 січня включно.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 1 030 374 людини. Одужали майже 666 тисяч, летальних випадків – 17 849.

Останніми днями в Україні поменшала кількість випадків COVID-19. Водночас знизилася і кількість тестів.