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28 грудня 2020, Київ 12:49
Новини | Коронавірус

Міністр заявив, що МОЗ не збирається скасовувати локдаун

За словами міністра охорони здоров’я України, не планується внесення змін щодо термінів проведення локдауну

Міністерство охорони здоров’я України не збирається пропонувати скасовувати локдаун, заявив голова МОЗ Максим Степанов.

«Те, що стосується проведення жорсткого карантину з 8 до 24 січня, ми не збираємося вносити зміни щодо його скасування», – сказав Степанов.

За його словами, також не планується внесення змін щодо термінів проведення локдауну.

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 9 грудня підтримав постанову про запровадження жорсткого карантину для боротьби з COVID-19 на період із 8 до 24 січня включно.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 1 030 374 людини. Одужали майже 666 тисяч, летальних випадків – 17 849.

Останніми днями в Україні поменшала кількість випадків COVID-19. Водночас знизилася і кількість тестів.

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