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30 грудня 2020, Київ 15:00
Новини | Події

Експрес зі столичного вокзалу в аеропорт «Бориспіль» зійшов із рейок – «Укрзалізниця» з’ясовує причини

Kyiv Boryspil Express між центральним залізничним вокзалом у Києві і аеропортом «Бориспіль» курсує з 30 листопада 2018 року

«Укрзалізниця» розслідує інцидент щодо сходження з рейок декількох колісних пар експресу «Київ – Бориспіль (аеропорт)», повідомила у середу пресслужба перевізника.

«Причини будуть встановлені у найкоротші терміни. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Комісія «Укрзалізниці» вже працює на місці інциденту», – йдеться в повідомленні.

За даними «Укрзалізниці» сходження першої та другої колісної пари дизель-поїзда «Київ – Бориспіль (аеропорт)» сталося об 11:25 на ст. Дарниця під час руху.

Kyiv Boryspil Express між центральним залізничним вокзалом ст. Київ-Пасажирський та міжнародним аеропортом «Бориспіль» курсує з 30 листопада 2018 року.

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