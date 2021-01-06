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06 січня 2021, Київ 22:30
Новини | Коронавірус

В ЄС закликали забезпечити вакциною країни Східного партнерства

Глави МЗС 13 країн Євросоюзу підписали листа до керівництва Єврокомісії з закликом забезпечити справедливий доступ до вакцини від коронавірусу для країн Східного партнерства.

Фотокопію листа опублікував кореспондент Радіо Свобода.

Автори листа закликали Єврокомісію розробити механізм підтримки за аналогією з механізмом з постачання препаратів від COVID-19 Західним Балканам. В кінці минулого року Єврокомісія виділила їм 70 мільйонів євро у вигляді грантів на придбання вакцини. На думку глав МЗС, такі дії ЄС підвищать геополітичну роль Євросоюзу у світі.

До Східного партнерства входять Україна, Азербайджан, Вірменія, Молдова і Республіка Білорусь.

У грудні ЄС схвалила до використання вакцину від Pfizer та BioNTech, після чого країни блоку почали вакцинацію. 6 січня Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) 6 січня рекомендувало схвалити вакцину від коронавірусу американської фірми Moderna. Вона стане другою, дозволеною до використання у ЄС.

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