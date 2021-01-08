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08 січня 2021, Київ 15:48
Новини | Суспільство

Київський метрополітен попередив, що на деяких станціях можуть обмежувати вхід на час локдауну

З 8 до 25 січня метрополітен працюватиме у звичайному режимі

Київський метрополітен попередив, що на деяких станціях можуть обмежувати вхід на час локдауну.

«З 8 до 25 січня метрополітен працюватиме у звичайному режимі. Деякі станції можуть обмежуватися на вхід для уникнення скупчень людей та дотримання карантинних заходів», – повідомили в метро.

8 січня в Україні почався тритижневий локдаун. «Післясвятковий карантин» діятиме до 24 січня включно.

Уряд обмежує роботу музеїв, кінотеатрів, театрів, заборонені масові культурні заходи, роботу шкіл та університетів, спортивні заходи (окрім занять професійних команд на вулиці і без глядачів), роботу фітнес-центрів, спортзалів та басейнів, салонів краси та перукарень (тільки за попереднім записом), закладів харчування.

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