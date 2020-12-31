На метро «Контрактова площа» у Києві запрацював годинник з часом до прибуття поїзда, такі обіцяють на кожній станції

На станції метро «Контрактова площа» у Києві 31 грудня запрацював годинник, що показує час до прибуття поїзда, повідомила пресслужба «Київського метрополітену».

«Інформація про те, скільки залишилося чекати до посадки у вагон, відображатиметься із заданою періодичністю на високоякісних дисплеях. На кожній станції таких буде щонайменше 12. Монтаж проведуть протягом 2021 року. Система буде підключена до єдиної цифрової мережі, а дані оперативно оновлюватимуться», – йдеться в повідомленні.

Як повідомив керівник столичної підземки Віктор Брагінський, побажання щодо такої послуги висловили 10 тисяч киян, підписавши відповідну петицію.

Проєкт метрополітен реалізував спільно з однією із приватних компаній.

У новорічну ніч київський метрополітен і наземний транспорт працюватимуть на дві години довше.