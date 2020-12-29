У новорічну ніч київське метро працюватиме на дві години довше

У новорічну ніч київський метрополітен працюватиме на дві години довше, повідомляє пресслужба комунального підприємства.

«Останній потяг вирушить із кожної станції в різний час. З центру міста – близько 2:15. Додаткові години роботи додаються до звичайного розкладу кожної станції, розміщеного на вході та на платформі», – йдеться в повідомленні.

Також у метрополітені повідомили про можливі обмеження (закриття) на вхід станцій «Золоті ворота», «Хрещатик», «Майдан Незалежності», «Поштова площа» та «Контрактова площа» 31 грудня, 1 і 7 січня.

«Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій», – йдеться в повідомленні.

Раніше у Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили Радіо Свобода, що ДСНС працюватиме в посиленому режимі в новорічну ніч, оперативно реагуючи на на будь-які надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.