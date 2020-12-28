У новорічну ніч рятувальники ДСНС працюватимуть у посиленому режимі

У Новорічну ніч Держслужба з надзвичайних ситуацій України працюватиме в посиленому режимі, оперативно реагуючи на на будь-які надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру. Про це представник ДСНС повідомив у коментарі Радіо Свобода.

Зокрема, йдеться про посилений моніторинг щодо пожежної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах державного значення.

«На свята посилений режим. Це стосується Нового року, Різдва 6-7 січня. Після 9-го все буде так, як завжди», – повідомили в ДСНС.

У цей період також чергуватиме літак літак Ан-26.

Під час запалення головної ялинки на Софійській площі в Києві ДСНС повідомила про загоряння гірлянди на ялинці через піротехнічні вогні. Пожежу вдалося ліквідувати без залучення рятувальників, ніхто не постраждав.

7 січня українські православні церкви та Українська греко-католицька церква святкуватимуть Різдво Христове за юліанським календарем (так званим «старим стилем»).