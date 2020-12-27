На Софійську площу у Києві повернули знятий з головної ялинки капелюх – КМДА

Конструкцію у вигляді капелюха, який раніше зняли з верхівки головної ялинки у Києві, повернули на Софійську площу, повідомила у фейсбуці директорка Департаменту культури КМДА Діана Попова.

«Довжелезна черга стоїть до накращого символічного місця, де можна загадати бажання під чарівним капелюхом Символічне фото під найочікуванішим арт-об’єктом сезону можна зробити біля головної ялинки країни», – повідомила Попова і розмістила під дописом кілька світлин.

На фото видно, як капелюх височіє над кріслом, до якого підходять для фільмування відвідувачі святкового містечка.

13 грудня, за кілька днів до відкриття головної ялинки у Києві, з її верхівки зняли конструкцію у вигляді капелюха. Замінити її на зірку вирішили організатори після критики у мережі і серед духовенства.

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