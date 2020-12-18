Епіфаній пояснив, чому ПЦУ наполягала, щоб на ялинці була зірка, а не капелюх

Предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній пояснив, чому церква наполягала на тому, щоб на ялинці на Софійській площі була традиційна зірка, а не пропонований організаторами казковий капелюх.

«Перед древньою Софією запалюють новорічну ялинку. І традиційно, що кожного року на верхівці розміщували зірку, яка символізує ніби Віфлеємську зірку. Світло миру, яке приходить у світ. А в цьому році суспільство побачило інший символ, не традиційний символ. І ми як церква вже відреагували тоді, коли побачили, що у суспільстві назріли суперечки. І такі суперечки досить вагомі. І тому ми як церква змушені були висловити свою чітку позицію, що потрібно дотримуватися традицій, а якщо хтось бажає змінити ці традиції, то, будь ласка, напередодні треба було влаштувати якесь обговорення всенародне, чи хоча би на рівні міста Києва. Цього не було», – сказав митрополит в інтерв’ю Радіо Свобода.

Він висловив задоволення тим, що «організатори відразу зрозуміли свою помилку і відреагували, змінили».

«І сьогодні ми будемо бачити, що ялинка буде засвічена, і на ялинці буде все ж таки традиційна зірка, яка символізує Віфлеємське світло», – наголосив предстоятель ПЦУ.

Ялинку в Києві відкриють 19 грудня о 19:00. Після критики проєкт Folk Ukraine, що виступає організатором цьогорічного святкового містечка, вирішив замінити капелюх, який раніше мав бути на верхівці ялинки, на зірку.