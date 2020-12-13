З ялинки в центрі Києва зняли капелюх

З ялинки на Софійській площі Києва зняли капелюх, який викликав обговорення і критику. Про це повідомив проєкт Folk Ukraine, що виступає організатором цьогорічного святкового містечка.

У фейсбуці представнки проєкту також розмістили фото ялинки.

За день до відкриття, запланованого на 19 грудня, на верхівку ялинки планують почепити зірку.

«Новорічно-різдвяні свята ми повинні зустрічати в радості, мирі та сімейному затишку. Тож сьогодні вранці капелюх ми зняли, а на його місці в переддень Святого Миколая засяє чарівна зірка», – йдеться в повідомленні.

Раніше в коментарі Радіо Свобода засновник проєкту Ігор Добруцький пояснив, що означає капелюх на ялинці.

Він також додав, що вже певний час спостерігає в соцмережах хвилі критики і негативу на адресу капелюха, ялинки та святкового містечка в центрі Києва.

Ялинку в Києві відкриють 19 грудня о 19:00.